Ekonomi

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 546,5 milyon dolarla rekor kırdı

Türkiye, 2024-2025 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında miktar bazında son 25 yılın en düşük seviyesini görürken, gelir açısından Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Ahmet Bayram  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Türkiye'nin kuru üzüm ihracatı 546,5 milyon dolarla rekor kırdı Fotoğraf: Kamil Tekmen - AA

Manisa

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'den 1 Eylül 2024'te başlayıp 31 Ağustos 2025'te sona eren sezon boyunca 153 bin 593 ton kuru üzüm ihraç edildi.

Bu rakam, 1999'dan bu yana en düşük miktar olarak kayıtlara geçti. Buna karşın çekirdeksiz kuru üzümden 546,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde edilerek 2012-2013 sezonundaki 535 milyon dolarlık Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmış oldu.

Geçen sezon 207 bin ton üzüm karşılığında 489 milyon dolar gelir sağlanan kuru üzümde bu sezon miktar bazında yüzde 26 gerileme yaşanırken, ortalama birim fiyatlarının artması sayesinde gelir geçen sezona göre yaklaşık yüzde 12 arttı.

En büyük pazar İngiltere oldu

Türkiye, sezon boyunca 84 ülkeye ürün gönderdi. İngiltere 169,3 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Hollanda 64,3 milyon, İtalya 51 milyon, Almanya 48 milyon, Fransa 33 milyon dolarlık alımla öne çıktı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şemsettin Özgür, düşük rekolteye rağmen sektör olarak gelir rekoru kırmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rekolte kaybının pazar kaybı riskini de beraberinde getirdiğini belirten Özgür, şunları kaydetti:

"Miktarın düşmesi de bizim için endişe verici. Maalesef son 3 senedir rekoltelerimizde ciddi düşüşler var. Bunlar tabii iklim koşullarının getirdiği şeyler. Bu düşük rekolte sonrası ihracatımız 153 bin tonlara düştü. Buna rağmen getirdiğimiz toplam döviz anlamında aslında olumlu olarak sonuçlandı diyebiliriz. Evet aslında bir ihracat rekoru kırılmış olarak görülebilir çünkü birim fiyatlarımız çok yükseldi."

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasaya müdahalesini olumlu bulduklarını dile getiren Özgür, "Aslında bu sene TMO'nun devreye gireceğini hiç kimse beklemiyordu çünkü fiyat seviyeleri zaten sene başında kilogram başına 120 lira civarındaydı. Bu rakamlar dövize çevrildiğinde tarihi olarak en yüksek seviyelerimizdi ama çiftçimiz ürününü çok hızlı bir şekilde piyasaya sürdü. Bu da fiyatların hızla düşmesine yol açtı." dedi.

Özgür, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasının uzun vadede fiyat istikrarı için önemli olacağını sözlerine ekledi.

