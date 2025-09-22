Dolar
Antalya Demre'de toptancı halinde patlama meydana geldi
logo
Ekonomi, Yaşam

Manisa'da kadınların hünnap mesaisi başladı

Türkiye'nin önde gelen hünnap üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde hünnap hasadına başlandı.

Nurullah Kalay  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Manisa'da kadınların hünnap mesaisi başladı Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

İlçede 2010 yılında 6 bin fidanla başlayan üretim 60 bin fidana ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üretimi Söğütçük Mahallesi'nde yoğunlaşan hünnaplar iriliği ile dikkati çekiyor. Olgunlaşan hünnapların hasadı kadınlar tarafından yapılıyor.

Toplanan meyveler, iriliğine göre sınıflandırılarak kasalara konuluyor ve İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderiliyor.

Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, üretimde damlama sulama sistemi kullandıklarını belirterek, "Bu yıl sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle rekoltemizde bir miktar düşüş yaşandı. 150 ton civarında ürün bekliyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Kendi ürettiğimiz elma sirkesiyle ağaçlarımızı zararlılardan koruyoruz. Her geçen yıl üretim kapasitemiz artıyor. Şu anda 18-20 kapama bahçemiz bulunuyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevim Duman ise hasadın geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, "Topladığımız hünnapları birinci ve ikinci kalite olarak ayırıyoruz. Küçük olanları kurutmalık yapıyoruz. Kendi tarlası olan meyveden kazanıyor, olmayanlar ise yevmiyeli olarak hasada katılıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
