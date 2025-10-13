Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolunda etkili olan sis dronla görüntülendi.
Bolu
Sonbahar mevsiminde yeşil, kahverengi ve sarı tonlarla kaplanan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan yolda güzel manzaralar oluşuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan milli park ve çevresinde zaman zaman etkili olan sis de rengarenk orman denizinin üstünü kaplıyor.
Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde etkili olan sis dronla görüntülendi.
Sis hızlı çekim tekniği ile de kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.