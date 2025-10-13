Dolar
Yaşam

Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolunda etkili olan sis dronla görüntülendi.

Zafer Göder  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Sisle kaplanan Yedigöller yolu dronla görüntülendi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Sonbahar mevsiminde yeşil, kahverengi ve sarı tonlarla kaplanan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan yolda güzel manzaralar oluşuyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan milli park ve çevresinde zaman zaman etkili olan sis de rengarenk orman denizinin üstünü kaplıyor.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

Sis hızlı çekim tekniği ile de kaydedildi.

