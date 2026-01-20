Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,737.99
ETH/USDT
3,034.10
BTC/USDT
90,450.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Yaşam

Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm noktalarından Sinop'taki müzeler ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

Sinop

Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alan Sinop, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaz ayları başta olmak üzere her yıl çok sayıda kişiye ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçilerin ilk uğrak noktaları ise müzeler ve tabiat parkları oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geride kalan yılda, kentte bulunan dört müzeyi 259 bin 697 kişi ziyaret etti.

Müzeler arasında en fazla ilgiyi ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından Haziran 2025'te yeniden ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi gördü.

Tarihi mekan 7 ayda 197 bin 559 yerli ve yabancı turist ağırladı.

Geçen yıl kentteki tabiat parkları da özellikle doğayla iç içe olmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos ve İnaltı Mağarası tabiat parklarını 226 bin 303 kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

Sinop'ta müze ve tabiat parkları geçen yıl 486 bin kişiyi ağırladı

Anadolu'nun kahve kültürünü tanıtan müzeyi 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi gezdi

Zorlu kış aylarında kapanan yolları ulaşıma açmak için 20 yıldır mücadele ediyor

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi
Doğal liman kenti Sinop'ta geçen yıl 34 bin 470 ton somon üretildi

Doğal liman kenti Sinop'ta geçen yıl 34 bin 470 ton somon üretildi
Fındığın bahçeden sofraya yolculuğunu anlatan müze yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Fındığın bahçeden sofraya yolculuğunu anlatan müze yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet