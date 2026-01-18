Dolar
Yaşam

Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi

Sinop’ta kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla kaydedildi.

Ahmet Can Akyol  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

Kentte dört gündür aralıklarla etkili olan kar, Ayancık ilçesindeki 1600 rakımlı Çangal Dağı’nda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

İlçenin önemli turizm merkezlerinden Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunan Çangal Dağı’ndaki kar manzarası dronla görüntülendi.

Bu arada kentte kar nedeniyle kapalı bulunan 223 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
