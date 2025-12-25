Dolar
logo
Yaşam

Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Erol Balta  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı Fotoğraf: Erol Balta/AA

Sinop

Gerze ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.

Balıkçı Zeki Çelik, AA muhabirine, bu türün genellikle sıcak denizlerde yaşadığını söyleyerek, "Ancak son yıllarda Karadeniz'de bizim de ağlarımıza sıklıkla takılmaya başladı. Bunun başlıca nedenini deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyoruz. Zaten bilimsel olarak bu yönde yapılan değerlendirmeler var." dedi.

Çelik, mavi yengecin vatandaşlardan ilgi gördüğünü, birçok kişinin fotoğrafını çektiğini belirtti.

