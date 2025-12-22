Dolar
42.81
Euro
50.29
Altın
4,413.95
ETH/USDT
3,039.40
BTC/USDT
89,659.00
BIST 100
11,342.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 Sezonu İlk Seferine Uğurlanması Töreni'nde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) Sertifika Teslim Töreni’nde konuşuyor
logo
Analiz

Karadeniz'deki gerilimin perde arkası: Kontrollü çatışmadan güç rekabetine

Karadeniz'de oluşan yeni tablo, klasik cephe savaşından ziyade, askeri güç kullanımı ile siyasi mesajların iç içe geçtiği bir "gri alan" rekabetine işaret ediyor.

Prof. Dr. Toğrul İsmayıl  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Karadeniz'deki gerilimin perde arkası: Kontrollü çatışmadan güç rekabetine

İstanbul

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Karadeniz'de yükselen rekabeti ve gerilimin perde arkasını AA Analiz için kaleme aldı. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

***

Karadeniz'de son dönemde artan gemi saldırıları, insansız hava aracı (İHA) hareketliliği ve hava sahası ihlalleri, bölgenin güvenlik mimarisinde yeni bir kırılma eşiğine işaret ediyor. Sivil deniz ticaretinin ve liman altyapılarının hedef alınması, Karadeniz'de uzun süredir korunan "kontrollü çatışma" dengesini zorluyor. Türkiye'nin hem diplomatik uyarıları hem de sahadaki caydırıcı refleksleri, Karadeniz'in daha geniş bir bölgesel hesaplaşma alanına dönüşmesini engellemeye yönelik kritik bir rol oynuyor.

Karadeniz'de değişen güvenlik dengesi

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla Karadeniz, yalnızca çatışmanın lojistik arka planı olmaktan çıkarak doğrudan güvenlik rekabetinin merkezlerinden biri haline geldi. Savaşın ilk aşamalarında askeri hedeflerle sınırlı kalan deniz ve hava faaliyetleri, son dönemde sivil alanlara doğru genişlemeye başladı. Bu durum, Karadeniz’deki güvenlik risklerinin hem kapsamını hem de etkisini artırıyor.

Karadeniz'de oluşan yeni tablo, klasik cephe savaşından ziyade, askeri güç kullanımı ile siyasi mesajların iç içe geçtiği bir "gri alan" rekabetine işaret ediyor. Deniz, hava ve insansız sistemlerin eş zamanlı kullanımı, taraflar arasındaki angajman sınırlarını belirsizleştirirken, istenmeyen tırmanma ihtimalini de güçlendiriyor.

Sivil gemilerin hedef alınması ne anlama geliyor?

Son haftalarda Karadeniz'de yaşanan gemi saldırıları ve Ukrayna'daki limanlara yönelik bombardımanlarda Türk ticaret gemilerinin zarar görmesi, çatışmanın niteliğinde önemli bir eşik anlamına geliyor. Sivil deniz trafiğinin hedef alınması, Karadeniz'de bugüne kadar görece korunan "kontrollü çatışma" anlayışının aşınmakta olduğunu gösteriyor.

Bu tür saldırılar yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve psikolojik baskı aracı olarak da değerlendirilmeli. Sivil gemilerin güvenliğinin zedelenmesi, üçüncü ülkeleri de doğrudan risk altına sokarken, Karadeniz'i uluslararası ticaret açısından daha kırılgan bir alana dönüştürüyor. Türkiye'nin bu noktadaki net tutumu, sivil denizciliğin çatışmanın parçası haline getirilmesine karşı açık bir uyarı niteliği taşıyor.

Ticaret yolları ve enerji altyapısı neden kritik?

Karadeniz, küresel tahıl ticareti, enerji taşımacılığı ve bölgesel lojistik ağlar açısından stratejik bir konuma sahip. Liman altyapılarına yönelik saldırılar ve deniz güvenliğindeki belirsizlik, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel arz ve fiyat dengelerini de doğrudan etkiliyor.

Sigorta maliyetlerinin artması, navlun fiyatlarının yükselmesi ve bazı ticaret hatlarının fiilen riskli hale gelmesi, Karadeniz kaynaklı ekonomik baskının önümüzdeki dönemde daha görünür olabileceğine işaret ediyor. Enerji terminalleri ve deniz bağlantılı altyapıların hedef haline gelmesi ise Karadeniz'i askeri gerilimin ötesinde, stratejik ekonomik risk alanına dönüştürüyor.

Dronlar ve gri alan gerilimi

Karadeniz’de artan İHA faaliyetleri, çatışmanın karakterinde yaşanan dönüşümün en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Düşük maliyetli ancak yüksek etkili bu sistemler, hem istihbarat toplama hem de caydırıcılık amacıyla yoğun biçimde kullanılıyor.

Türk hava sahasına giren bir İHA’nın F-16'lar tarafından düşürülmesi, Ankara'nın Karadeniz'de oluşan yeni güvenlik ortamına karşı pasif bir tutum benimsemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu. Bu tür olaylar, Karadeniz'de angajman kurallarının giderek daha hassas bir denge üzerine kurulduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin dengeleyici rolü

Türkiye, Karadeniz'deki gelişmeler karşısında hem diplomatik hem de askeri düzlemde dengeleyici bir politika izliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil gemilerin hedef alınmaması gerektiğine yönelik açıklamaları, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çiziyor.

Montrö Sözleşmesi çerçevesinde izlenen yaklaşım, Türkiye'nin Karadeniz'i doğrudan bir NATO-Rusya çatışma alanına dönüştürmeme stratejisinin temel dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu politika, aynı zamanda Ankara’nın bölgesel güvenlikte öngörülebilirlik ve denge arayışını yansıtıyor.

Karadeniz daha geniş bir hesaplaşma alanına mı dönüşüyor?

Mevcut gelişmeler, Karadeniz'in önümüzdeki dönemde daha yoğun ve çok boyutlu bir rekabet alanına dönüşme ihtimalini artırıyor. Sivil hedeflerin çatışma denklemine dahil edilmesi ve insansız sistemlerin yaygınlaşması, bölgeyi uzun süreli bir gri alan geriliminin merkezine taşıyabilir.

Bununla birlikte, Türkiye'nin dengeleyici rolü ve tarafların doğrudan çatışmadan kaçınma eğilimi, Karadeniz’de kontrolsüz bir tırmanmanın önündeki en önemli fren mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler, bölgenin kırılgan güvenlik mimarisinin ciddi biçimde test edildiğini ortaya koyuyor. Sivil deniz ticaretinin hedef haline gelmesi ve dron faaliyetlerindeki artış, Karadeniz'i klasik bir cepheden ziyade gri alan rekabetinin merkezine taşıyor.

Bu süreçte Türkiye'nin caydırıcılık ve diplomasi eksenli yaklaşımı, Karadeniz’in daha geniş bir bölgesel hesaplaşma alanına dönüşmesini engelleyen temel denge unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

[Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim üyesidir.] 

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor
Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Benzer haberler

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, bugün Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor

Vatanı için canını veren Mehmetçiğin kararlı mücadelesi: Sarıkamış Harekatı

Karadeniz'deki gerilimin perde arkası: Kontrollü çatışmadan güç rekabetine

Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü

Yurtta en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü
Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde azaltılıyor

Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde azaltılıyor
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 75 bin megavatı aştı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 75 bin megavatı aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet