Ekonomi

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Hatice Diler  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura, levrek ve palamut 450 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine, tezgahlarda bolluk açısından hamsinin yerini yavaş yavaş istavritin aldığını söyledi.

Doğan, vatandaşa ucuz balık satmayı istediklerini belirterek, "Fiyatlar uygun. Hamsimiz 100 lira, istavrit 100 lira. Halkımız sürekli yesin." dedi.

Emin Avcı da vatandaşın hamsiden sonra en çok istavrite ilgi gösterdiğini ifade etti.

Balıkça Mehmet Can Örseloğlu da hamsinin kilogramının 100 liradan satıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamsiden sonra mezgit, istavrit satılıyor. Çupira, levrek, somon da iyi gidiyor. Palamut bu aralar tek tük geliyor ama fiyatları biraz daha pahalı. Geçen sene bayağı vardı, 50-100 lira arasında satıyorduk. Bu sene palamut az, 450 liraya satıyoruz. Onu almak zor olduğu için vatandaş hamsi alıyor."

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

