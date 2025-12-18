Dolar
Yaşam

Türkiye’nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı

Türkiye'nin tek biyosfer rezervi alanı olma özelliğini taşıyan, zengin flora ve kültürel mirasa sahip Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yusuf Okur  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Türkiye’nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Borçka ilçesindeki havza, yağmur ormanları, endemik bitkileri, şelaleleri, saf Kafkas arısı, tarihi camileri ve kültürel zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Yazın olduğu kadar kış aylarında da ziyaretçilerine ev sahipliği yapan havzada, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 1850 rakımlı ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölge, dron ile görüntülendi.

Arkadaşlarıyla karla kaplı havzayı görmek için gelen Zeynep Karais, AA muhabirine, bölgenin manzarasını çok sevdiklerini belirterek, "Karagöl’ün yolu kar nedeniyle kapalı olduğu için gidemedik ve Camili tarafına geldik. Çayımızı içtik ve büyüleyici manzarayı seyrettik. Karla kaplı doğa çok güzel görünüyor. Böylesini daha önce görmemiştim." dedi.

Nuda Tekin ise doğanın keyfini çıkardıklarını ifade ederek, güneş, sis ve kar ile adeta dört mevsimi aynı anda yaşadıklarını sözlerine ekledi.

