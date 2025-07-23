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Yaşam

Side Antik Apollon Tapınağı'nda gün batımı, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tarihi Side Antik Kenti'nde yer alan Apollon Tapınağı, gün batımında sunduğu eşsiz manzarayla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mustafa Taş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Side Antik Apollon Tapınağı'nda gün batımı, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor Fotoğraf: Mustafa Taş/AA

Antalya

Side Limanı'nın hemen yanında konumlanan Apollon Tapınağı, özellikle gün batımında gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlarıyla harmanlanan görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Tarihi sütunların silueti, günün son ışıklarıyla birleşerek fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturuyor.

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Günü Side sahilinde geçiren çok sayıda ziyaretçi, tapınak çevresinde, bu tarihi atmosferde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçiler, gün batımının tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çekti. Bazı turistler, bu özel anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve profesyonel kameralarla çekim yaptı.

Dronla kaydedilen görüntüler ise Side Antik Kenti'nin tarihi dokusunu ve limanla bütünleşen panoramik siluetini sunarken, Side'nin kültürel ve doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.


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