Şarapnel parçasının engelli bıraktığı Suriyeli Muhammed, İstanbul'da ameliyat oldu
Suriye'deki iç savaşta vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli kalan 15 yaşındaki Muhammed, İstanbul'da omurgasından başarıyla sonuçlanan bir operasyon geçirdi.
İstanbul
Suriye'deki iç savaşta vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli kalan ve sağlığına kavuşmak için yaptığı destek çağrısının Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasıyla Türkiye'de tedavi altına alınan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi'nin İstanbul'da omurgasından geçirdiği ameliyat, ağrılarının dinmesini sağladı.
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Şehabi, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde annesi ve 3 kardeşiyle yaşarken, bir roket saldırısı sonucunda engelli kaldığında henüz 10 yaşındaydı.
Saldırıda vücuduna isabet eden şarapnel parçasının omuriliğine ve sinirlerine zarar vermesi nedeniyle her gün şiddetli ağrı atakları geçiren Şehabi, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurmasına rağmen eski sağlığına bir türlü kavuşamadı.
Muhammed Şehabi'nin ülkesinin kuzeyindeki hastanelerde tedavi edilme imkanı da bulunmuyordu. Tedavi için Türkiye'ye gelme isteğinin AA'nın bölgedeki ekibi tarafından 10 Haziran'da gündeme getirilmesiyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi.
Bunun üzerine Türkiye'ye gelen Şehabi, Bakanlık ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu'nun Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, uzmanlardan oluşan heyet eşliğinde fizik tedavi sürecine başladı.
Şehabi, yaklaşık 4,5 ayda yeniden yürüyebilmesi için ilerleme kaydetti. Tamamen sağlığına kavuşması ve ağrılarının dinmesi için Şehabi'nin omurilik ve kalça ameliyatı olmasında karar kılındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, 112 acil servis ambulansı ile Muhammed'i İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Muhammed Şehabi'nin buradaki posterior torakolomber kifoz-skolyoz ameliyatını, beyin ve sinir cerrahi uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Volkan Aydın, Op. Dr. Deniz Şirinoğlu ve Op. Dr. Ahmed Yasin Yavuz gerçekleştirdi.
Yaklaşık 8 saat süren operasyonunun ardından ataklarında azalma ve sağlık durumunda iyileşme gözlenen Şehabi'nin gelecek günlerde taburcu edilmesi ve Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde fizik tedavisinin sürdürülmesi planlanıyor.
"Omurgası çok dağılmıştı"
Prof. Dr. Mehmet Volkan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Şehabi'nin, hastanelerine geldiğinde, bel, sırt ve bacak ağrıları nedeniyle ağlama nöbetleri yaşadığını anlattı.
Şehabi'nin yaralanmasına yol açan şarapnel parçasının hala omurgasında durduğunu aktaran Aydın, Suriye'de geçirdiği birkaç başarısız operasyon ve omurgasına takılıp çıkarılan vidalar dolayısıyla Şehabi'de enfeksiyon geliştiğini dile getirdi.
Aydın, Şehabi'nin ilk etapta hiçbir hareket belirtisi olmayan bacaklarında Samsun'da uygulanan fizik tedavi ile bir miktar hareket geliştiğini ancak bunun ağrılarına çözüm olamadığını belirtti.
İstanbul'daki ameliyat sürecine değinen Aydın, "Çok dağılan bir omurgası vardı. Yana ve öne kaymıştı. Omurilik her yerden sıkışıktı. Yaptığımız iş de omurgayı vidalarla düzeltmekti. Sırtın onuncu omurundan neredeyse kalçasına kadar vida ve çubuklarla belindeki o eğrilikleri, öne kaymaları düzelttik. Ameliyat sonrası birkaç gün ağrıları oldu. Son 1 hafta 10 gündür kendisi de ağrılarının yüzde 70-80'inin gittiğini söylüyor. Artık yüzü gülüyor. Bundan sonra herhangi bir ameliyata ihtiyaç duymuyoruz. Kontrollerimiz de iyi. Yapacağımız şey artık yoğun fizik tedaviye başlamak." ifadelerini kullandı.
Daha önce Muhammed Şehabi'nin, omurgasından 3 kez ameliyat edildiğini ve normal bir anatomiye sahip olmadığı için operasyonun zor geçtiğini söyleyen Aydın, "Normal bir anatomi yoktu karşımızda. Omurga bir yerden dönmüş. Vida göndereceğimiz yerler standart anatomi dışındaydı. Çok yoğun skopi altında yanlış bir yere vidalamamak için biraz yoğun ve zor geçti. Çığlık çığlığaydı, bacak ağrılarından uyuyamıyordu. Şu an ağrısız oturabiliyor." diye konuştu.
Prof. Dr. Aydın, Şehabi'nin bacaklarındaki hareketin yürüyecek düzeyde olmadığını ancak genç olduğu için bu konuda ümitlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
En kısa sürede tekrar yürümeyi umut ediyor
Muhammed Şehabi de 2016'da bir roket saldırısında kendini yerde bulduğunu ve gözlerini hastanede açtığını aktardı.
Yaralanmasının ardından çok zor bir dönem geçirdiğini, 6-7 ay kadar hiçbir hastaneye başvuramadığını belirten Şehabi, daha sonra bir sağlık kuruluşunda geçirdiği ameliyatın başarısız sonuçlandığını, omurgasına takılan vidaların kaynamadığını dile getirdi.
Şehabi, başarısız geçen birkaç ameliyat daha olduğunu, 4-5 yıl sürekli acı çektiğini ve kendisini tamamen bıraktığını anlattı.
Ağrıları gün geçtikçe artıp dayanılmayacak hale geldiğinde, durumunu anlatan bir video çekip sosyal medyada yayınladığını aktaran Şehabi, bir süre sonra videosuna Türk bir gazeteciden yanıt aldığını kaydetti. Şehabi, ardından Sağlık Bakanlığının da devreye girmesiyle kısa sürede Türkiye'ye geldiğini, çok iyi bir karşılama sonrasında Samsun'da fizik tedavi görmeye başladığını ifade etti.
Fizik tedavi sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini belirten Şehabi, "Ameliyattan önce sürekli ağrılarım oluyordu. Bacaklarımda hem ağrı hem elektrik çarpıyormuş gibi hissediyordum. Sırtım da ağrıyordu. Oturamayacak durumdaydım. Uzun fizik tedavi sonrası bir tık düzeldim ama ağrılarım yine çok fazlaydı. Samsun'daki hocalar ameliyat önerdiler ve beni İstanbul'a yolladılar. Ameliyattan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok şükür, çok başarılı bir ameliyat oldu." dedi.
Ameliyat sonrası en kısa sürede Samsun'a dönmeyi umut ettiğini söyleyen Şehabi, "Orada fizik tedavi gördükten sonra inşallah en kısa sürede tekrar yürümeye başlayacağım." diye konuştu.
"Türkiye'ye gelmeseydim muhtemelen ağrıdan ölecektim"
Muhammed Şehabi, Türkiye'de tedavi olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
"Türkiye'ye gelmeseydim muhtemelen ağrıdan ölecektim. O kadar şiddetli düzeyde ağrılarım vardı. Türkiye'ye geldikten sonra çok şükür çok iyi bir şekilde beni karşıladılar. Hükümete teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda tüm sağlık ekiplerine, doktorlara, hemşire arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun."
İyileştikten ve ayağa kalktıktan sonra gazeteci olmak istediğini dile getiren Şehabi, "Çünkü ben bir gazetecinin yardımıyla bu tedaviyi görebildim. İnşallah ben de ileride gazeteci olursam insanlara ve benim gibi kötü şartlarda yaşayanlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Türkiye'de Türkçe öğrenerek, bir okulda okumak istiyorum." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.