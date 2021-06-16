Euro
10.36
Dolar
8.55
BIST 100
1,439.18
Altın
1,857.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak

Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında omuriliği zarar görerek engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilirken, Muhammed'in tedavisini Romatem Sağlık Grubu üstlendi.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 16.06.2021
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak Fotoğraf: Mustafa Bathiş / AA

Bab

AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli duruma düşen Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçti.

Özel sağlık grubu, 15 yaşındaki Muhammed'in tedavisini üstlendi. Valilik ve Sağlık Bakanlığı ekipleri de Suriye'deki aileye ulaşarak, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi Türkiye'ye geçirdi.

"İnşallah Suriye'ye yürüyerek döneceğim"

Muhammed, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Muhammed, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah eski sağlığıma kavuşacağım ve öyle döneceğim. Tedavi olmak için Türkiye topraklarına giriyorum. Suriye'ye inşallah yürüyerek döneceğim." dedi.

"Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz"

Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de oğlunun çağrısının karşılık bulmasından ötürü sevinçten konuşmakta zorlandığını belirtti.

Şehabi, "Muhammed'in tedavisi için Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Muhammed'in iyileşmesi için sizlerden dua bekliyoruz. Muhammed'in durumunu yakından takip eden Anadolu Ajansına çok ama çok teşekkür ederim. Şu an Türkiye topraklarındayız." şeklinde konuştu.

Muhammed’in hikayesi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde anne ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, 2016'nın başlarında henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.

Bu saldırıda omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.

Bab ilçe merkezinde yaşayan Muhammed, 10 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavi görmek istediğini belirtmişti. 15 yaşındaki Muhammed, AA muhabiriyle görüşmesi sırasında de krize yakalanmış ve yaşadığı o anlar, yürekleri burkmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu yaşanıyor
Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Kırşehir'de berber ve kuaförlere mobil ekip tarafından Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mRNA aşılarının DNA'yı değiştirdiği iddialarını değerlendirdi

Benzer haberler

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı

Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı

Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları üssüne hava saldırısı: 3 ölü, 4 yaralı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı