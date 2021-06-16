Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed, Türkiye'de tedavi olacak
Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında omuriliği zarar görerek engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilirken, Muhammed'in tedavisini Romatem Sağlık Grubu üstlendi.
Bab
AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli duruma düşen Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçti.
- Suriye'de omuriliği zarar gören Muhammed, geçirdiği krizlerden kurtulmak için tedavi olmayı bekliyor
Özel sağlık grubu, 15 yaşındaki Muhammed'in tedavisini üstlendi. Valilik ve Sağlık Bakanlığı ekipleri de Suriye'deki aileye ulaşarak, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi Türkiye'ye geçirdi.
"İnşallah Suriye'ye yürüyerek döneceğim"
Muhammed, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey sınır kapısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Muhammed, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah eski sağlığıma kavuşacağım ve öyle döneceğim. Tedavi olmak için Türkiye topraklarına giriyorum. Suriye'ye inşallah yürüyerek döneceğim." dedi.
"Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz"
Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de oğlunun çağrısının karşılık bulmasından ötürü sevinçten konuşmakta zorlandığını belirtti.
Şehabi, "Muhammed'in tedavisi için Türkiye ve Anadolu Ajansına teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Muhammed'in iyileşmesi için sizlerden dua bekliyoruz. Muhammed'in durumunu yakından takip eden Anadolu Ajansına çok ama çok teşekkür ederim. Şu an Türkiye topraklarındayız." şeklinde konuştu.
Muhammed’in hikayesi
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde anne ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed, 2016'nın başlarında henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.
Bu saldırıda omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.
Bab ilçe merkezinde yaşayan Muhammed, 10 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavi görmek istediğini belirtmişti. 15 yaşındaki Muhammed, AA muhabiriyle görüşmesi sırasında de krize yakalanmış ve yaşadığı o anlar, yürekleri burkmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.