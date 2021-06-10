Suriye'de omuriliği zarar gören Muhammed, geçirdiği krizlerden kurtulmak için tedavi olmayı bekliyor
Suriye'deki iç savaşta bir uçak saldırısında yaralanarak felç geçirip gününün neredeyse her saatinde krize yakalanan 15 yaşındaki engelli Şehabi, eski sağlığına kavuşmak ve çektiği acılardan bir an önce kurtulmak için Türkiye'de tedavi olmayı umuyor.
El Bab
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ilçe merkezinde anne ve 3 kardeşiyle hayatını sürdüren Muhammed Şehabi, henüz 10 yaşındayken bir hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli hale geldi.
Bu saldırıda omuriliği ve sinirleri zarar gören Muhammed, günün neredeyse her saati kriz geçirerek, şiddetli ağrılara maruz kalıyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede sağlık merkezlerine defalarca müracaat eden Muhammed, eski sağlığına bir türlü kavuşamadı.
AA muhabirinin elde ettiği sağlık raporunda, Muhammed’in ülkenin kuzeyindeki hastanelerde tedavi imkanının bulunmadığı belirtiliyor.
Suriyeli gencin müracaat ettiği doktorlar da Muhammed'in omuriliğinin zarar gördüğünü ve Türkiye'de tam teşekkülü bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor.
15 yaşındaki Muhammed, AA muhabiriyle görüşmesinde de krize yakalandı. Gencin yaşadığı o anlar, yürekleri burktu.
Maddi imkanları olmayan Şehabi ailesi, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Muhammed'in tekrar iyileşmesi ve okuluna yeniden gidebilmesi için Türkiye'den uzanacak yardım elini bekliyor.
"Çok acı çekiyorum, sesim duyulsun istiyorum"
Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 yıl önce dışarıda arkadaşlarımla oynarken bir uçak saldırısında yaralandım. O sıralar sinir hastalıklarına bakan doktor yoktu. Evde öylesine 7-8 ay uzanarak kaldım. Çok şiddetli ağrılarım var. Omuriliğimden dolayı ağrıları tıpkı elektrik şoku gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.
Ağrılarından bir türlü kurtulamadığını belirten Muhammed, sürekli kriz geçirdiğini ve bu yüzden okula gidemediğini söyledi.
Muhammed, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:
"Saldırıda omuriliğim ve sinirler zarar görmüş. Aniden acılar bastırıyor. Yoldayım kriz geliyor, misafirler geliyor krize giriyorum, arkadaşlarımla oturuyorum kriz geliyor, okula gidiyorum okulda da aynı. Sonunda dayanamadım okulumu bırakmak zorunda kaldım. Öğretmen ders anlatırken acıdan krizlere giriyorum, derste hiçbir şey anlayamıyordum."
Muhammed, Suriye'de tedavi imkanının olmadığını vurgulayarak, "Tedavi için Türkiye'ye gitmek istiyorum. Çok acı çekiyorum, sesim duyulsun istiyorum, acılarıma dayanamıyorum. Tedavi olup diğer arkadaşlarım gibi ayaklarımın üzerinde durmak ve okuluma gitmek istiyorum." diye konuştu.
"Durumu her geçen gün kötüye gidiyor"
Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de oğlunun 5 yıldır bu durumda olduğunu ve sürekli acılar çektiğini dile getirdi.
Şehabi, "Oğlumun saldırı anına kadar hiçbir sorunu yoktu. Çektiği bu acılarına dayanamıyorum. İnanın kimse onun kadar bu acıları yaşamamıştır. Hep ağlıyor. Ne okula gidebiliyor ne de diğer çocuklar gibi normal bir hayat yaşayabiliyor." ifadesini kullandı.
Felçli oğluna yıllardır tedavi aradığının altını çizen anne, "Türkiye'de tedavi olması için kimse bize yardımcı olmadı. Suriye'de gitmediğimiz hastane, kapısını çalmadığımız insan kalmadı. Doktorlar Türkiye'de tedavi olabileceğini söylüyor ancak durumu her geçen gün kötüye gidiyor." diye konuştu.
Oğlunun yaşadıklarını herkesin duymasını istediğini belirten anne Şehabi, şunları kaydetti:
"Elektrik çarpıyormuş gibi oluyor, hani bir insanı elektrik çarptığında nasıl bir ağrı veya acı hissederse o da bu şekil oluyor. Çığlık ata ata ağlıyor. Ağrı kesici alırdı ancak doktorlar ve eczacılar artık ilaç vermemeye başladı. Çocuk yaşta bu kadar ilacın alınmasını uygun görmüyorlar. Durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ne gecem var ne gündüzüm, gerçekten çok yoruldum. Tüm insanlara yalvarıyorum, oğlumun tedavi olması için Türkiye'ye geçirilsin istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.