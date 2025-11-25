Dolar
Dünya

Suriye'nin Humus ilinde dört toplu mezar bulundu

Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu dört toplu mezar tespit edildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Suriye'nin Humus ilinde dört toplu mezar bulundu

Şam

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Humus'ta dört toplu mezar bulundu.

Toplu mezarlarda onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının yer aldığı belirtildi.

