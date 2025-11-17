Sağlık Bakanlığı ve Atakule, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı
Sağlık Bakanlığı ve Atakule, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Ankara
Bakanlıkça her yıl 17 Kasım'da toplumda prematüre hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesindeki binası akşam saatlerinde mor renkle aydınlatıldı.
Ankara'nın simge yapılarından Atakule de Dünya Prematüre Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.