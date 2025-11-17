Dolar
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı ve Atakule, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Sağlık Bakanlığı ve Atakule, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.

Duygu Yener  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Sağlık Bakanlığı ve Atakule, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Ankara

Bakanlıkça her yıl 17 Kasım'da toplumda prematüre hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesindeki binası akşam saatlerinde mor renkle aydınlatıldı.

Ankara'nın simge yapılarından Atakule de Dünya Prematüre Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.

İlgili konular
