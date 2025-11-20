Dolar
Gündem

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS), 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027'den itibaren de tek sınav olarak devam edilmesinin planlandığını bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS), 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027'den itibaren de tek sınav olarak devam edilmesinin planlandığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen DUS uygulama tarihlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"DUS'un yılda bir defa yapılma kararı 2025 yılı ikinci dönem DUS'tan sonra alındığı için herhangi bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla DUS uygulamasının 2026 yılına mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027 yılından itibaren de tek sınav olarak devam edilmesi planlanmıştır."

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

