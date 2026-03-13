Dolar
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: 2025'te 750 bin kişiye glokom tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 750 bin kişiye halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokom tanısı konulduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Sağlık Bakanlığı: 2025'te 750 bin kişiye glokom tanısı konuldu

Ankara

Bakanlık tarafından 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, erken teşhisin önemine işaret edildi.

Glokomun kronik seyreden bir göz hastalığı olduğu, göz içi basıncının yükselmesi sonucu görme sinirinde hasara yol açtığı belirtildi.

Glokomun, tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına neden olabildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerlediği, hastaların genellikle görme alanında daralma fark ettiklerinde sağlık kuruluşlarına başvurduğu ifade edildi.

Glokomun, toplum sağlığı açısından dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda glokom tanısı alan hasta sayısı yaklaşık 750 bin olarak kayıtlara geçmiştir. Yaş, glokom gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biridir. Özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde hastalığa yakalanma riski belirgin şekilde artmakla birlikte aile öyküsü ve genetik yatkınlık da önemli risk unsurları arasında yer almaktadır."

Erken tanı ve düzenli göz muayeneleri sayesinde glokomun ilerlemesinin kontrol altına alınabildiği ve görme kaybı riskinin önemli ölçüde azaltılabildiği vurgulanan açıklamada, "Özellikle risk grubunda bulunanlar ile 40 yaşını geçmiş bireylerin düzenli göz kontrollerini ihmal etmemeleri, göz sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

