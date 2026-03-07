Dolar
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı

Sağlık Bakanlığı, kolorektal kanser taramasının önemine dikkati çekmek amacıyla bir paylaşım yaptı.

Fatma Nur Candan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Sağlık Bakanlığından kolorektal kanser taraması için çağrı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, sanatçı Hülya Koçyiğit'in mesajına yer verildi.

Koçyiğit, "50-70 yaş arasındaysanız kolorektal kanser taraması yaptırmak için Sağlıklı Hayat Merkezlerine gidin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

