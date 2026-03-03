Dolar
43.98
Euro
51.09
Altın
5,274.30
ETH/USDT
1,948.80
BTC/USDT
66,606.00
BIST 100
13,174.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs’ten yayındayız
logo
Sağlık

Kanser taramalarına katılım şubatta yaklaşık yüzde 80 arttı

Sağlık Bakanlığınca, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, bireylerin ücretsiz kanser taramasından faydalanması amacıyla uygulanan kısa mesaj daveti sayesinde kanser taramalarında rekor seviyeye ulaşıldı.

Duygu Yener  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Kanser taramalarına katılım şubatta yaklaşık yüzde 80 arttı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Ulusal Kanser Tarama Programı" çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla uygun yaş aralığındaki bireyler, kısa mesajla ücretsiz kanser taramalarına davet edilmeye başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu uygulama sayesinde kanser taramaları Türkiye genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayı boyunca günde yaklaşık 8 bin kişi meme kanseri taraması, yaklaşık 10 bin kişi serviks kanseri taraması, yaklaşık 20 bin kişi ise kolorektal kanser taraması (kalın bağırsak kanseri) yaptırdı.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda geçen yıl başlatılan kısa mesaj gönderimi sayesinde, tarama faaliyetlerine katılım oranı, programın ilk uygulanmaya başlandığı tarihe kıyasla şubatta yaklaşık yüzde 80 oranında arttı.

Bu yıl ocak sonunda ikinci kez, uygun yaş grubundaki vatandaşların sisteme kayıtlı iletişim numaralarına 39 milyon hatırlatma mesajı gönderildi. Bireyleri ücretsiz kanser taramasına davet eden kısa mesajlar sayesinde yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak için birinci basamak sağlık tesislerine gitti.

Taramalar ücretsiz gerçekleştiriliyor

Taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kanser taramaları sonucu şüpheli bulunan vatandaşlar ise ileri tetkik ve tedavi için ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yönlendiriliyor.

Tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanseri erken evrede teşhis edildi.

Kanser tarama merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor

Açıklamaya göre, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466'ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55'e yükseldi. 53 yeni mamografi cihazı hizmete alındı, 35 adet cihazın da kurulumuna başlandı.

SMS bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri, kanser tarama merkezi sayılarının artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz
Bayburt'ta menderesler karla kaplandı
Kızılırmak'ın debisi yükselince tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Benzer haberler

Kanser taramalarına katılım şubatta yaklaşık yüzde 80 arttı

Kanser taramalarına katılım şubatta yaklaşık yüzde 80 arttı

Kanser taramalarında geçen ay en yüksek günlük sayıya ulaşıldı

Kolorektal kanser taramalarıyla geçen yıl 6 bin 200 kişiye erken tanı

Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde yan etkileri azaltacak çalışmaya öncülük edecek

Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde yan etkileri azaltacak çalışmaya öncülük edecek
Zonguldak'ta kanserli köpek, operasyon ve elektro kemoterapiyle sağlığına kavuştu

Zonguldak'ta kanserli köpek, operasyon ve elektro kemoterapiyle sağlığına kavuştu
Kardeşinin yönlendirmesiyle kanser olduğunu öğrenen kadın, hastalığı da onun desteğiyle yendi

Kardeşinin yönlendirmesiyle kanser olduğunu öğrenen kadın, hastalığı da onun desteğiyle yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet