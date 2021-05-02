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Yaşam

Samsun'da kalbi duran kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde mahallle bekçisi, kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Recep Bilek   | 02.05.2021
Samsun'da kalbi duran kedi yavrusunu suni teneffüs yapan mahalle bekçisi kurtardı

Samsun

Samsun İlkadım Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan, Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu fark etti.

Kediyi avucunun içerisine alan bekçi, yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

Yürekleri ısıtan görüntüler bir başka bekçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler Kahraman Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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