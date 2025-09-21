Dolar
logo
Yaşam

Karadeniz'de hortum oluştu

Samsun'un Alaçam ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Samet Atasoy  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Karadeniz'de hortum oluştu Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Alaçam açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Toplu Mahallesi Liman mevkisinde denizde meydana gelen hortum, kıyıya yakın bölgede kısa süre etkili oldu.

