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Yaşam

"Şampiyon Çeşme" bu yıl yine Galatasaray'ın renklerine boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme" bu sezon yeniden sarı kırmızıya büründü.

Erol Balta  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
"Şampiyon Çeşme" bu yıl yine Galatasaray'ın renklerine boyandı Fotoğraf: Erol Balta/AA

Sinop

General Osman Pamukoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve halk arasında "şampiyon çeşme" olarak bilinen tarihi çeşme, her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.

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Çeşmenin boyanması geleneği sürerken 2024–2025 sezonunu Süper Lig Şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları ellerine fırçaları alarak çeşmeyi takımlarının rengine boyadı.

Çeşme önünde toplanan taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaparak, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Çeşmeyi boyayan taraftarlardan Hakan Ünal, "şampiyon çeşme" geleneğinin, Gerze'nin kültürel zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu gururu, bir kez daha çeşmeyi Galatasaray renklerine boyayarak yaşıyoruz." diye konuştu.

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