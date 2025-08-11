Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gölcük Köyü'nde açıklamalarda bulunuyor.
Yaşam

Mutlu insanların kenti Sinop deniziyle tatilcileri de mutlu ediyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Anketi'nde yıllardır Türkiye'nin en mutlu kenti olarak öne çıkan Sinop, berrak deniziyle tatilcileri de mutlu ediyor.

Kenan Türkseven  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Mutlu insanların kenti Sinop deniziyle tatilcileri de mutlu ediyor Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Karadeniz'in en uç noktasında yer alan Sinop, Hamsilos Tabiat Parkı, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Akliman gibi doğal güzellikleri, Tarihi Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi, Pervane Medresesi gibi tarihi yapıları, taze balık ve mantı gibi lezzetleriyle, sahilleriyle ziyaretçiler için keyifli bir rota oluşturuyor.

Yarımada şeklindeki, yeşil ve mavinin buluştuğu kentte doğal plajlar yaz aylarında çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un geçmişten günümüze doğal liman olması, Karadeniz'in stratejik bir noktasında bulunması nedeniyle deniz turizmi noktasında çok büyük cazibeler sunduğunu söyledi.

Sinop'un berrak ve sakin sularıyla Karadeniz'de deniz turizminde çekim merkezi haline geldiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Özellikle Sinop denizinin dalgasız olması, deniz suyu tuzluluğunun az ve istenilen seviyede olması deniz turizmimizin çok fazla tercih edilmesini sağlıyor. Elbette dört mevsim turizmini hedefliyoruz. Ancak Sinop'umuzun amiral gemisi en başta günübirlik ziyaretçilerimizin de çok fazla tercih ettiği deniz turizmidir. Kum, deniz, güneş üçlüsünün en güzel bileşimini Sinop'ta bulabilirsiniz."

Güzel, deniz sezonunda sahile kıyısı olan Ayancık, Türkeli, Gerze ilçeleri dahil günde yaklaşık 600 bin kişi ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Çankırı'dan Sinop'a tatile gelen emekli polis memuru Nurettin Kazankaya ise Sinop'a yakınlarını görmek için yılda birkaç kez geldiğini belirterek, "Özellikle yaz aylarında denize mutlaka giriyorum. Deniz çok sakin, berrak, çok temiz ve korunaklı." diye konuştu.

"Yıllardır tercihimiz burası çünkü denizi ve kumu gerçekten şahane"

İstanbul'dan gelen Arzu Şenel de son yıllarda denize girmek için Sinop'u tercih ettiğini belirterek, "Daha önce Fethiye, Ege, Akdeniz tatilleri yaptık. Lakin arkadaşım Sinoplu. Onun vasıtasıyla 7 yıldır Sinop'a geliyoruz. Yıllardır tercihimiz burası çünkü denizi ve kumu gerçekten şahane. Hem dalga yok hem de temiz. Tatil yapmak için mükemmel bir yer. Bizim için öncelik güneş, kum, deniz." dedi.

Sinoplu Nazire Gül ise "Benim tatilim yaz sezonu iki ay boyunca arkadaşlarım, dostlarım ve misafirleri ağırlamakla geçiyor. Ben Sinopluyum ama yıllarca İzmit Hereke'de yaşadım. Şu anda Sinop'ta oturuyorum. Hereke'den birçok misafirim Sinop'a geliyor ve onları ağırlamaktan da çok keyif alıyorum. Her deniz sezonunda burası dolup taşıyor. Denizi çok güzel. Her yerde denize girilebiliyor. Arabayla gezerken bile şurada denize girebilirim diyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

