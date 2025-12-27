Dolar
Ekonomi

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor

İnventum Global ve International MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin dünya pazarındaki yükselişinin sürdüğünü belirterek, yakın dönemde 1 milyar dolarlık düğünleri görmeye başlayacaklarını söyledi.

Ayşe Yıldız  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Özpak, AA muhabirine, Hint düğünlerinin büyük pazar olduğunu ve bundan daha fazla pay almanın önemli olduğunu ifade etti.

Hint düğünlerinin milyarlarca dolarlık bir havuz olduğuna dikkati çeken Özpak, Hindistan'ın ekonomisi geliştikçe düğünlerdeki pazar payının da arttığını dile getirdi.

Turizmde kişi başı harcamanın en yüksek olduğu piramidin üstünün Hint düğünleri olduğuna değinen Özpak, şunları kaydetti:

"Kitlesel turizmde kişi başı harcama bin dolar civarındayken, Hint düğünleri bütçeye göre değişiyor ama ortalama bir düğünde kişi başı harcamalarda 10 bin, 20 bin hatta 30 bin dolarları gördük. Dolayısıyla kişi başı harcamanın en yüksek olduğu etkinlikler bunlar. Konferans gruplarında da kişi başı harcama yüksek. Dünyanın farklı ülkelerinde çok fazla Hintli var. ABD'den İngiltere'ye, Avrupa'nın her yerinde, özellikle Dubai'de, Orta Doğu'da çok fazla Hintli var, bunlar varlıklı aileler ve bu tarz düğünler yapıyorlar. Oradaki pazar hareketlilikleri iyi."

"Hintliler, Türkiye'de düğün yapmayı seviyorlar"

Hintlilerin düğüne ayrı önem verdiğini anlatan Özpak, Hindistan'da doğumdan ölüme kadar hem dini hem kültürel anlamda en önemli ritüellerinden birinin düğün yapmak olduğuna dikkati çekti.

Özpak, ailelerin çocuklarına en iyi düğünü yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Varlıklı ailelerin düğünlerinin bütçesi de artıyor. En son varlıklı Hindistanlı bir aile, düğün için 800 milyon dolar harcamıştı. Artık bunların üstünü de göreceğiz, yakın dönemde 1 milyar dolarlık düğünleri göreceğiz." diye konuştu.

Hintlilerin, Türkiye'de düğün yapmayı sevdiğini ifade eden Özpak, düğün için ihtiyaç olan görkemli otellerin, iyi servisin ve transfer, uygun iklim şartlarının, teknik kapasite, ses, ışık, dekor her türlü imkanın olduğunu söyledi.

Türkiye'nin düğün organizasyonu için otellerin altyapısının üst seviyede olduğuna değinen Özpak, "Hindistan dışındaki ülkelerde yaşayan Hintlilerin düğünleri için talepler geliyor. Teyit edilmiş, konfirme olmuş Hint düğünlerimiz var. Hintli aileler, en çok Antalya, Bodrum ve İstanbul'da düğün yapmayı seviyor. Küçük katılımlı düğün yapmak isteyenlerin Kapadokya'yı da tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

