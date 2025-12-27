Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Malatya
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A, O.A.A. ve M.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.