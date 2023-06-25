Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,912.10
BTC/USDT
30,641.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde tatilcilerin ilgisi sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sabri Kesen, Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Havanın 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Muğla sahillerinde tatilciler, deniz, güneş ve kumun keyfini çıkardı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Kız Kumu Plajı en çok tercih edilen yerler oldu.

İlçe merkezinde adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında başta jet ski ve deniz paraşütü olmak üzere çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi.

Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası "Kleopatra Plajı" ve antik kalıntılar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle adaya giden tatilciler, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıların yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajında güneşlenip denize girdi.

Fethiye'de de Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plaj'ında yoğunluk yaşandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ne giden kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Belli kavşaklarda jandarma ekipleri trafik düzenlemesi için çalışma yürüttü.

Bodrum ilçesinde, yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Yalıkavak, Turgutreis, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezmeyi tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı
TCG Nusret Müze Gemisini Marmara ve Karadeniz limanlarında 50 binden fazla kişi ziyaret etti
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Deprem bölgesinde 13 bin 319 iş yerinin yapılması hedefleniyor

Benzer haberler

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ mavi bayraklı plajları ve doğasıyla misafirlerini ağırlamaya hazır

AŞTİ'de Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 15 bin sefer düzenlenecek

Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Labirent görünümlü Dalyan sazlıklarında bayram hareketliliği yaşanıyor
Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet