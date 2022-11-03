Melen Çayı çevresindeki ağaçlar hazan renkleriyle Sakarya'ya güzellik kattı
Sakarya ve Düzce arasında kıvrılan Melen Çayı çevresindeki yaprakları sararan ağaçlar, hazan mevsiminin hüzünlü güzelliğini yansıtıyor.
Sakarya
Düzce'den doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı, çevresindeki ağaçlarla bölge sakinlerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor.
Sonbaharın gelmesiyle çay çevresinde yükselen ağaçlar da yeşil, sarı ve kahverengi renkler hakim olmaya başladı.
Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, nehirle bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Ortaya çıkan güz manzarası, havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.