Mardinli uçurtma ustası Mungan, Katar'daki festivale katıldı
Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenen uçurtma festivaline katıldı.
Mardin
Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü dünyaya tanıtıyor.
Mungan, 14-24 Ocak'ta Katar'da düzenlenen 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivalinde hazırladığı uçurtmalarını uçurdu.
Festival dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mungan, Mardin'de hazırladığı uçurtmalarını festivaldeki uçurtmalardan çok farklı ve ilgi çekici olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Beşir Şavur/AA
Uçurtmalarda Mardin'in kültürünü yansıttığını belirten Mungan, şunları kaydetti:
"Hazırladığım Şahmeran ve Tavuzkuşu uçurtmaları Katar'da büyük ilgi gördü. Katar'da turizmin canlanması için birçok festival yapılıyor. Bunlardan biri de uçurtma festivali. Katar'da katıldığım uçurtma festivalinde büyük ilgi topladım. 10 gün boyunca uçurtma uçurduk. Katar rüzgar alan ve uçurtma için çok elverişli bir bölgedir. O yüzden uçurtmasız bir gün geçmedi."