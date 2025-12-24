Dolar
42.85
Euro
50.68
Altın
4,480.05
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,074.00
BIST 100
11,355.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

Konya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar, üç ayların başlangıcını "şivlilik" adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Melike Keskin  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların maneviyatını yaşatmak, çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmak için Konya'ya özgü bir gelenek olan şivliliğin güzel bir fırsat olduğunu bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şivliliğin Konya'nın en güzel kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için özel olan bugünlerin çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar olarak yer etmesi amacıyla bu yıl da okullardaki öğrencilerimizi sevindirdik. 31 ilçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler, Diyanet'e bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören 220 bin öğrencimize bu yıl da içinde şekerlemenin olduğu şivlilik hediyelerini dağıttık. Üç ayların başlangıcını çocuklarımızın sevinciyle karşılamak, bu geleneği yaşatmak bizler için çok kıymetli."

Altay, özel beslenme gereksinimi olan öğrencileri de unutmadıklarını belirterek, "Glütensiz ve proteinsiz beslenmek zorunda olan 415 evladımıza da özel olarak hazırlanan şivlilik paketlerini ulaştırdık. Böylece tüm öğrencilerimizin bu özel geleneğe eşit şekilde katılmasını sağladık. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Konyalı hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, geleneği yaşatmak adına 25-28 Aralık'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" yarın başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

Diş hekimi adayları simülasyon merkezinde gerçek klinik deneyimi yaşıyor

Bakan Göktaş: Dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal düzenlemeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz

Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi

Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın güvenliğini önceleyen bir sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın güvenliğini önceleyen bir sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz
Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet