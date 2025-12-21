Dolar
Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlaması dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında dua edildi.

Selami Küçükoğlu  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Eyüp Sultan Camisi'nde üç ayların başlaması dolayısıyla dua edildi Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Eyüpsultan Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde, aralarında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi STK'lerin de desteğiyle düzenlenen etkinlik için vatandaşlar sabah namazından önce camiye geldi.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu cemaat, kılınan namazın ardından dua etti.

Caminin çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
