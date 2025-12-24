Dolar
42.85
Euro
50.64
Altın
4,468.15
ETH/USDT
2,932.00
BTC/USDT
87,176.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İrem Demir, Ali Osman Kaya  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Bağdat Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kısa sürede büyüyen yangın, yan bloka da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Malatya'da depremde 32 kişinin öldüğü Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Benzer haberler

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te park halindeki 2 otomobil ile bir kafe yandı

Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 161'e yükseldi

Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 161'e yükseldi
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet