Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,118.80
BTC/USDT
71,200.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi", dezavantajlı çocukları kötü alışkanlıklardan koruyor.

Özgün Tiran  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla açılan salon hokeyi kursuna 40 sporcu katılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocuklar ve gençler, antrenör Mehmet Sezer gözetiminde düzenli antrenman yapıyor.

Antrenör Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun çocuklar ve gençler üzerinde çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğunu söyledi.

Spor sayesinde çocukların teknoloji bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak kaldığını belirten Sezer, "Sporla çocukları teknolojiden ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Spor yapan çocuk daha özgüvenli ve daha katılımcı oluyor. Bu sayede onların kalplerine dokunmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin desteğiyle çocuklarımızı en iyi yerlere getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sezer, spora başlayan çocukların okula bağlılıklarının arttığını ve disiplinli bir yaşam tarzı kazandıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, bazı dezavantajlı sporcuların Hokey Milli Takımı seçmelerine davet edildiğini söyledi.

Çocuklara sporun yanında hayat dersi de verdiklerini aktaran Sezer, "Amacımız onları suçtan ve kötü çevrelerden uzak tutmak." dedi.

Hokey kursuna katılan 14 yaşındaki Sevcan Yılmaz da spor sayesinde özgüveninin arttığını ve arkadaş çevresinin genişlediğini belirterek, Hokey Milli Takımı'nda yer alabilmek için azimle çalıştığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kırklareli'nde çocuklar spor sayesinde kötü alışkanlıklardan korunuyor

Trabzonspor'da Onuachu, ilk dönemdeki performansını yakaladı

TFF, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin şubat ayı kazananlarını açıkladı

Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 96. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet