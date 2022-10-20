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Yaşam

Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti

Amasra'daki patlamada 27 yaşında yaşamını yitiren maden işçisi Serkan Nakaş'ın babası Mustafa Nakaş, "Biz o zaman kot farkıyla kurtardık. Dışarı çıktık, 15-20 saniye sonra patlama oldu. Yiyecek ekmeğimiz varmış." dedi.

Ahmet Özler, Gökhan Yılmaz, Selim Bostancı   | 20.10.2022
Kendisi Zonguldak'taki grizu patlamasından kurtuldu, oğlunu Amasra'da kaybetti

Bartın

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 27 yaşında hayatını kaybeden Serkan Nakaş'ın babasının, 12 yıl önce Zonguldak'ta 30 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasından son anda kurtulduğu öğrenildi.

Serkan Nakaş, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2019'da kurayla Amasra Müessesesine ait maden ocağında işe başladı.

Dedesi ve babasının ardından ailede üçüncü kuşak madenci olan Nakaş, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010'da, 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasından saniyelerle kurtulan 50 yaşındaki baba Mustafa Nakaş, oğlunu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

"Müessese müdürüne gittim, 'ben ineceğim, göreceğim' dedim"

Merkeze bağlı Çaydüz köyündeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden baba Mustafa Nakaş, AA muhabirine, babası gibi kendisini de "maden emeklisi" olduğunu söyledi.

Nakaş, oğlunun, bölgede diğer iş kollarının yaygın olmaması nedeniyle 3 yıl önce maden ocağında çalışmaya başladığını kaydetti.

İş yerinden istenen evrakı birlikte hazırlayıp teslim ettiklerini anlatan Nakaş, "Oğlum sevinçle, heyecanla işe başlamıştı. Oğlumun kendisine göre hayalleri, hedefleri vardı." dedi.

Nakaş, patlama haberini alır almaz maden ocağına gittiğini dile getirerek, "Müessese müdürüne gittim, 'ben ineceğim, göreceğim' dedim. 'Kapattık, yangın devam ediyor' dedi. 'İneceğim, göreceğim orayı, görmeden de içim bir nebze soğumaz' dedim... Şu anda şehidim rahat uyusun diye taş basıyorum bağrıma." diye konuştu.

Oğlunun, işe başladıktan bir yıl sonra köyden temelden satın aldığı evi geçen yılbaşında teslim aldıklarını aktaran Nakaş, "Hep şakalaşırdık, 'hadi evlen, yaşlanıyorum, düğün yapalım' gibi. Hep öyle konuşurduk." ifadelerini kullandı.

"Dışarı çıktık, 15-20 saniye sonra patlama oldu"

Nakaş, Zonguldak'ta 12 yıl önce 30 madencinin yaşamını yitirdiği, kendisinin son anda kurtulduğu grizu patlamasında yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"Biz o zaman kot farkıyla kurtardık. Dışarı çıktık, 15-20 saniye sonra patlama oldu. Biz 360 kotunda çalışıyorduk, patlama 540 kotunda oldu. Yiyecek ekmeğimiz varmış. 30 arkadaşımız vefat etti. Ortada göçük olmasaydı belki de bize çok zarar verebilirdi. Göçük kurtardı diye düşünüyorum bizi, ortada kapanan bir yer vardı. Patlama esnasında yeni çıkmıştım ocaktan. Son anda kurtulduk." şeklinde konuştu.

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