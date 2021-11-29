Kazak ressam hayvanların kürek kemiklerini resimle sanat eserine dönüştürüyor
Kazak ressam Bektas Karimuly, koyun, inek, at ve deve gibi hayvanların kürek kemiklerinin üzerine yaptığı resimlerle farklı bir sanat anlayışı ortaya koyuyor.
Nur Sultan
Kazakistan'ın Akmola eyaletine bağlı Şortandı köyünde yaşayan ve Kültür Evi'ndeki atölyesinde köy çocuklarına yağlı boya tekniği ile resim yapmayı da öğreten Bektas Karimuly, hayvan kemiklerini sanat eserine dönüştürmesiyle dikkat çekiyor.
Ülkede hayvan kemiklerini sanat için kullanan tek isim olarak bilinen Karimuly, koyun, inek, at ve deve gibi hayvanların kürek kemiklerine doğayı, köy yaşamını ve Kazakistan'ın bağımsızlığını simgeleyen kartal, dombra, çanırak gibi milli değerleri resmediyor.
Eserlerini 2015 yılından itibaren yurt dışında sergilemeye başlayan Karimuly, en son ekim ayında Rusya'nın Magadan şehrinde düzenlenen Uluslararası Kemik Oyma Sanatı Festivali'ne davet edildi ve çalışmaları söz konusu sanat dalında dünyanın en iyilerinin yer aldığı dergide yayımlandı.
Hayvanların kürek kemiğini yaklaşık 5 saat suda kaynattıktan sonra kuruması için evinin balkonuna asan Karimuly, kuruyan kemikleri atölyesine götürerek üzerine resimler çiziyor.
Karimuly, AA muhabirinin, neden hayvanların özellikle kürek kemiklerini seçtiğine dair sorusunu şöyle yanıtladı:
"Kürek kemiği, Kazak geleneğinde 'kutsal kemik' olarak değerlendiriliyor. Zamanında göçebe hayat süren büyüklerimiz, hayvanların kürek kemiklerine bakarak hava koşulunu, insanın sağlık durumunu bazen yaylalarda kaybolan sürü izlerini bulmak için 'kürek kemiği falı' yapmışlar. İkinci bir nedeni ise kürek kemiği, diğer kemiklerle kıyasla daha geniş. Bunun için kemiğin üzerine hayalinizdeki resim kompozisyonunu sığdırabiliyorsunuz."
"Çöpe atılacak kemikleri burada sanata dönüştürüyorum"
Karimuly, kemiğe resim yapmanın kağıt veya kumaşa resim yapmaya benzemediğinin altını çizerek, hayvan kemiğinden sanat eseri oluşturmanın büyük sabır işi olduğunu söyledi.
Kazakların ana yemeğinin et olmasına rağmen ilk başta malzeme bulmakta zorlandığını anlatarak Karimuly, "İlk zamanlar hayvanların kürek kemiklerini akraba ve komşulardan topluyordum. Şimdi ise köydeki et fabrikasından kendileri göndermeye başladı. Sonuçta çöpe atılacak kemikleri ben burada sanata dönüştürüyorum." diye konuştu.
Bugüne kadar 5 ülkede sanatını tanıtma imkanı bulan Karimuly, gelecekte kardeş ülke Türkiye’de de sergi açmak istediğini dile getirdi.
Karimuly, geçen yaz Türkiye’de okuyan kızını ziyareti sırasında tuvaline taşıdığı İstanbul resimlerini hatıra olarak atölyesinde sakladığını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.