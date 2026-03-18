Dolar
44.22
Euro
51.24
Altın
4,932.23
ETH/USDT
2,266.70
BTC/USDT
73,018.00
BIST 100
13,196.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Kültür

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, yenilenen seçkisiyle kalıcı olarak ziyarete açıldı.

Özlem Limon  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde yeni ve ödünç alınan eserlerle zenginleşen koleksiyon, Sabancı Holding'in desteğiyle müzenin modern galerilerinde izleyiciyle buluşuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Osman Hamdi Bey'den Fikret Mualla'ya önemli isimlerin eserlerinin yer aldığı koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Sergi, resimlerin yanı sıra dönemin görsel kültürünü yansıtan fotoğraf, kartpostal ve arşiv belgelerini de içeriyor.

Seçki, 19. yüzyıl Osmanlı resminden modern Türk resmine uzanan bir anlatı sunarken, askeri okullarda başlayan resim eğitimi, sarayın sanat üzerindeki etkisi ve akademik sanat eğitiminin ilk yıllarına ilişkin başlıkları da ele alıyor.

Sergide 19 ve 20. yüzyılın önemli isimlerinin eserleri görülebiliyor

Koleksiyonda, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa ve Hoca Ali Rıza gibi 19. yüzyılın önde gelen isimlerinin yanı sıra 20. yüzyıl başında sanat ortamının şekillenmesine katkı sağlayan İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran ve Mihri Müşfik gibi sanatçılar da yer alıyor.

Modern Türk resminin farklı estetik arayışlarını yansıtan Hale Asaf, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Selim Turan'ın eserleri de koleksiyonda görülebiliyor.

Koleksiyon, izlenimcilik, dışavurumculuk ve kübizm gibi uluslararası sanat akımlarının Türk resmindeki yansımalarını da ortaya koyuyor.

Sergi, müzenin Emirgan Arşivi ile Avni Lifij Arşivi'nin yanı sıra Seyhun Binzet Kartpostal Koleksiyonu, İstanbul Üniversitesi Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Koleksiyonu, Nedret Kuran Koleksiyonu ile Aksoy ve Merey aile koleksiyonlarından uzun süreli ödünç alınan eserlerle zenginleşiyor.

Eserlerin araştırılması, korunması ve restorasyon süreçlerine odaklanan özel bir bölümde müzenin yürüttüğü "Görünenin Ötesinde" başlıklı bilimsel araştırma projelerine de sergi kapsamında yer veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandı
İllere göre bayram namazı saatleri
Pilotların küresel buluşması İstanbul'da 23-26 Nisan'da gerçekleşecek
Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Benzer haberler

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu yenilenen seçkisiyle açıldı

Gelenekle teknolojiyi harmanlayan İslam Medeniyetleri Müzesi ilgi odağı oldu

İkinci baharlarında tanıştıkları resimle hayata tutunuyorlar

Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi

Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi
Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor

Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
Adı işkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevi'nin bu yıl "müze" olarak ziyarete açılması bekleniyor

Adı işkencelerle anılan Diyarbakır Cezaevi'nin bu yıl "müze" olarak ziyarete açılması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet