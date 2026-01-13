Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
Antalya'nın Kaş ilçesinde karla kaplanan ormanlık alan, havadan görüntülendi.
Antalya
Turistik ilçenin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nin 1560 rakımlı Kuruova Beli mevkisi ve Gömbe Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alan beyaza büründü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karla kaplanan ormanlık alan ve kıvrılarak uzanan kara yolu, güzel görüntü oluşturdu.
Deniz, kum ve güneşiyle ünlü Kaş'ın kış aylarındaki doğal güzelliğini sergileyen manzara, havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.