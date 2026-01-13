Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde karla kaplanan ormanlık alan, havadan görüntülendi.

Talip Demirci  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Turistik ilçenin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi'nin 1560 rakımlı Kuruova Beli mevkisi ve Gömbe Yaylası'nın yüksek kesimlerindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Karla kaplanan ormanlık alan ve kıvrılarak uzanan kara yolu, güzel görüntü oluşturdu.

Deniz, kum ve güneşiyle ünlü Kaş'ın kış aylarındaki doğal güzelliğini sergileyen manzara, havadan görüntülendi.


