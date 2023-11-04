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Yaşam

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü

Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerinden Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

Hüseyin Demirci, Ali Çelik  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış'ın 2 bin 368 rakımlı Handere, Yeniköy, Çamyazı ormanlık alanında ağaçların sarı, yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Sonbaharın güzelliklerini izleyen doğa fotoğrafçıları farklı tonlara bürünen kavak, huş, kuşburnu ve kayın ağaçlarının fotoğraflarını çekti.

Doğaseverlerden Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının sonbahar renkleriyle farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Güz renklerini fotoğraflamanın mutluluk verdiğini ifade eden Solmaz, "Sarıkamış ormanlarında huş ağaçlarının da varlığı güzel kareler çekmemize sebep oluyor. İsterim ki doğaseverler, fotoğrafseverler, bu günleri ve bu anları karelemek isteyenler Sarıkamış'a gelsinler." dedi.

Kağızman ilçesindeki kayısı bahçelerinde de renk cümbüşü yaşanıyor. Farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda ziyaretçiler bahçelerde fotoğraf çektiriyor.


Fotoğraf: Ali Çelik/AA

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