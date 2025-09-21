Dolar
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Hüseyin Demirci  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü. İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Vatandaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü çok mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.



