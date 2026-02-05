Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ordu'nun 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, havadan kayda alındı.
Ordu
Kentte kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Mesudiye ilçesindeki yayla, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Güzel manzaraların oluştuğu yaylaya doğaseverler ilgi gösteriyor.
Kışın güzelliklerini sergileyen yaylanın karla buluşması ve zaman zaman bölgede oluşan sis, havadan görüntülendi.
