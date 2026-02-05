Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ordu'nun 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, havadan kayda alındı.

Hayati Akçay  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Karla kaplanan Keyfalan Yaylası eşsiz manzarasıyla havadan görüntülendi Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Kentte kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Mesudiye ilçesindeki yayla, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Güzel manzaraların oluştuğu yaylaya doğaseverler ilgi gösteriyor.

Kışın güzelliklerini sergileyen yaylanın karla buluşması ve zaman zaman bölgede oluşan sis, havadan görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
