Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi
Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.
Adana
Kar yağışının etkili olduğu Aladağlar Milli Parkı'nda ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Parkın içindeki Emli Vadisi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.
Beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı'ndaki kış manzarası dronla kaydedildi.
