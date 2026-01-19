Dolar
Yaşam

Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi

Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

Yakup Sağlam  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Kar yağışıyla beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı dronla görüntülendi Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Kar yağışının etkili olduğu Aladağlar Milli Parkı'nda ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Parkın içindeki Emli Vadisi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı.

Beyaza bürünen Aladağlar Milli Parkı'ndaki kış manzarası dronla kaydedildi.

