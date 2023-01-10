Kamerun mutfağının vazgeçilmezi kurutulmuş et "kilichi"
Kamerun’da buzdolabına ihtiyaç duymadan uzun süre saklanabilen kurutulmuş et "kilichi" halkın en fazla tercih ettiği lezzetler arasındaki yerini koruyor.
Yaounde
Büyükşehirlerde her köşe başında satın alınabilen kilichi, kırsalda evlerde geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
Kamerun, Nijer, Çad ve Nijerya’da çok sık kullanılan bir et kurutma yöntemi olan kilichi için genellikle sığır, keçi, deve ve kuzu sırtı tercih ediliyor.
Etler ince şeritler halinde kesildikten sonra, yer fıstığı tozu, tuz, susam, zencefil ve diğer geleneksel baharatlarla bezeniyor.
Baharatlanmış etler, raf ya da tahtalara serilip kurutulmak için güneşte yaklaşık 5 saat bekletiliyor.
Kuruyan etler önce yağlanıyor, sonra çok hafif ateşi olan ızgaranın üzerinde birkaç gün bekletilerek tütsüleniyor. Duman üzerinde uzun süre bekletildiği için, bazı bölgelerde "füme et" olarak da anılıyor.
Ülkede, hijyen ve kalite standartlarına uygun kilichi üretimi yapan yerel firmalar, ürünlerini başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Asya kıtalarına ihraç ediyor.
Enerjiye ihtiyaç duymadan 1 yıl muhafaza edilebiliyor
Kamerunlu kilichi ustası İbrahim Ahmadou Bomou, AA muhabirine mesleği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bomou, kilichinin Kamerun’un kuzeyinde bulunan Ngaoundere şehrine özgü bir lezzet olduğunu ancak ülkenin dört bir köşesinde kilichi tezgahlarını görmenin mümkün olduğunu anlattı.
Kilichi için sadece az yağlı sığır eti kullandığını belirten Bomou, acılı ve acısız olmak üzeri iki çeşit üretim yaptığını söyledi.
Ülkenin birçok bölgesinde çok sık elektrik kesintisi yaşandığına, bazı bölgelerinde hiç elektrik olmadığına işaret eden Bomou, iyi hazırlanmış bir kilichinin 1 yıl bozulmadan muhafaza edilebildiğini söyledi.
Bomou, kilichinin buzdolabına ihtiyaç duyulmadan uzun süre muhafaza edilebilmesi sebebiyle seyahat eden Kamerunluların en fazla tercih ettiği lezzet olduğunu belirtti.
Kilichinin, ülkeye gelen yabancı turistlerin de çok ilgisini çektiğini belirten Bomou, acı baharatlı kilichinin kilogramının 40 bin CFA ( 65 dolar) ve acısız olanı 25 bin CFA (41 dolar) fiyatla satışa sunduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.