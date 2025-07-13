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Dünya

Eski Nijerya Devlet Başkanı Buhari hayatını kaybetti

Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Adam Abu-bashal  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Eski Nijerya Devlet Başkanı Buhari hayatını kaybetti

Abuja

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buhari'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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Açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Buhari'nin naaşına Nijerya'ya dönüş yolculuğunda eşlik etmesi için Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima'yı İngiltere'ye gönderdiği ifade edildi.

Eski Devlet Başkanı Buhari, 2015 ve 2019 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak iki dönem Nijerya Devlet Başkanlığı yaptı.

Ayrıca Ocak 1984 ile Ağustos 1985 arasında ülkenin askeri lideri olarak görevde bulunmuştu.

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