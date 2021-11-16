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Dünya

Nijerya'da Türk hayırseverlerin yardımıyla inşa edilen okul açıldı

Türk hayırseverlerin yardımlarıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da inşa edilen okul hizmete girdi.

Adam Abu-bashal   | 16.11.2021
Nijerya'da Türk hayırseverlerin yardımıyla inşa edilen okul açıldı Fotoğraf: Adam Abu-bashal / AA

Abuja

Başkent Abuja'nın Gbessa bölgesinde inşa edilen Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu törenle açıldı.

Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, Gbessa Bölge Şefi Musa Yetu, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, okulun, ekonomik olarak zor koşullarda yaşayan 250'den fazla öğrenciye eğitim vereceğini ve Gbessa bölgesinin sosyal ve ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ve Türk halkının her zaman Afrikalıların yanında olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kurduğumuz kültürel ve insandan insana köprüler, bizi insanlığın ortak paydası etrafında bir araya getiriyor." dedi.

Bayraktar, eğitimin Afrika'nın kalkınması için en güçlü araçlardan biri olacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmalarını devam edeceğini belirten Bayraktar, Türk kurumlarının ve sivil toplumun özverili çalışmaları ve yorulmak bilmeyen çabaları ile daha fazla proje sonuçlandırılacağını kaydetti.

"Açılan eğitimi kurumu Türkiye ile Nijerya arasında bir dostluk köprüsünün göstergesi"

Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bulunan çocukların daha önce mango ağacı altında eğitim gördüklerini anlattı.

Bu okulun Türk hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edildiğini dile getiren Gökmen, açılan eğitim kurumunun Türkiye ile Nijerya arasında bir dostluk ve gönül köprüsünün göstergesi olduğunu söyledi.

Gökmen, Nijeryalı kardeşlerimizin eğitim almalarına önem verdiklerini belirterek, "Burada yaptığımız işlerle insanların sadece karınlarını doyurmak değil, eğitim ihtiyaçlarını katkıda bulmak duygusuyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gbessa Bölge Şefi Yetu ise bugüne kadar Türkiye'den çok yardım geldiğine işaret ederek, bu yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına şükranlarını sundu.

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