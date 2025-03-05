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Yaşam

Japon Hakoişi 108 yaşında "dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi" olarak Guinness'e girdi

Japonya'da 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, "dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Japon Hakoişi 108 yaşında "dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi" olarak Guinness'e girdi

Ankara

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Toçigi eyaletinde kadın kuaförlüğü yapan Hakoişi, "dünyanın en yaşlı kadın kuaförü" ünvanını kazandı.

Komşularının ve müşterilerinin katıldığı sertifika töreninde konuşan Hakoişi, küçük yaştan beri hayatının zorluklarla dolu olduğunu bildirdi.

Hakoişi, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum." dedi.

Japon kadın, konuşmasının ardından Guinness Dünya Rekorları sertifikasını teslim aldı.

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı.

1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı.

Kocasının savaşta ölmesi sonrası Hakoişi, memleketine dönerek hem evinde kurduğu küçük dükkanı işletti hem de iki çocuğunu büyüttü.

Resmi Kyodo ajansı, berber Hakoişi'nin Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda meşale taşıdığını aktardı.

Yaşına rağmen saç kesme becerilerini sürdüren Japon berberin, dizlerindeki ağrı nedeniyle az sayıda müşteri kabul edebildiği bildirildi.

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