Dolar
40.44
Euro
47.49
Altın
3,425.19
ETH/USDT
3,751.10
BTC/USDT
118,888.00
BIST 100
10,616.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
ABD Başkanı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını açıkladı

New York

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Japonya ile yapılan anlaşmayı "belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma" şeklinde nitelendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Japonya'nın, kendisinin talimatıyla ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacağını ve karın yüzde 90'ını alacaklarını belirten Trump, "Bu anlaşma yüz binlerce istihdam yaratacak. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Japonya'nın ülkesini otomobil ve kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere ticarete açacağına dikkati çekti.

Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğinin altını çizen Trump, "Bu, ABD için ve özellikle de Japonya ile her zaman büyük bir ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimiz için çok heyecan verici bir zaman." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Japonya ile varılan anlaşmaya değinerek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda da bir anlaşma yapılacağını söyledi.

Trump ayrıca, Avrupa ve diğer ticaret partneriyle görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.

Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.

Trump, mektubunda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini belirterek, "Bu tarifeler, ülkenizle ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ekiplerimiz bugün ülke genelinde 54 yangınla mücadele etti
Siros Adası'na gelen kruvaziyer, Ada'daki tepki nedeniyle İsrailli yolcularını indiremedi
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Eski CHP Genel Başkanı Öymen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini davet ettiğini ve Çin'e gideceğini belirtti

ABD Başkanı Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını bildirdi

Trump, Kafkasya yaklaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisini öven konuşmasını paylaştı

Trump, Kafkasya yaklaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisini öven konuşmasını paylaştı
Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı

Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye ve Gazze'deki saldırılarından bihaberdi

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in Suriye ve Gazze'deki saldırılarından bihaberdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet