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HAVELSAN ile OYAK iş birliği anlaşması imzaladı

HAVELSAN ile Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) yatırımcısı olduğu teknoloji şirketi INNOVANCE, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine yüzde 100 yerli çözümlerle katkı sunmak üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Gökhan Yıldız  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
HAVELSAN ile OYAK iş birliği anlaşması imzaladı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

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OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, fuarda anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "KOVAN projesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılım alanında dışa bağımlılığını asgariye indirmek için önemli bir proje. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ise KOVAN projesinin HAVELSAN olarak çok önem verdikleri bir proje olduğunu belirtti.

Kurumsal kaynak yazılımları konusunda yaklaşık 25 yıllık deneyimleri olduğunu ama bunun daha çok yabancı uyruklu yazılımlarla olduğunu dile getiren Mantar, bu kadar deneyimden sonra milli ve yerli bir kurumsal kaynak yazılımı geliştirdiklerini açıkladı.

Mantar, "Bunu şu anda bazı kurumlarımızda da uygulamaya başladık. Tabii bu, bir ekosistem. Başka firmalarla da iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu konuda da en iyi firmalarımızdan biri OYAK grubunun altında bulunan firmamızla bu KOVAN'ın yaygınlaştırılması, farklı şirketlere uygulanması konusunda da iş birliği yapıyoruz." dedi.

"Önceliğimiz Türkiye ekonomisine katkı sağlamak"

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da önceliklerinin Türk ekonomisine katkı sağlamak ve üyelerinin refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi. Yalçıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda özellikle yüksek teknolojinin projelerine ağırlık vermekteyiz. HAVELSAN'da imza törenini gerçekleştirdiğimiz KOVAN projesi de bu anlamda bilgi teknolojilerinde Türkiye'nin en kapsamlı projelerinden biri olmaya aday. Bu sebepten projede çalışan ve bizim bir katılımımız, iştirakimiz olan KOVAN şirketimize hem de HAVELSAN yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum."

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, OYAK ile KOVAN yeni nesil iş yönetim sistemini imzaladığında çok yeni bir dönemece gelmiş olduklarını, bir dönüm noktasına varmış olduklarını dile getirdi.

Nacar, "Şimdiye kadar savunma sanayisi kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla ve yurt dışında kardeş Azerbaycan'da bu sistemi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

OYAK ile birlikte artık sivil sektörlerde de bu başarının devam edeceğini, ürününün muadillerine üstünlüğünü ve kararlılığını gösterme fırsatı elde edeceklerini belirten Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Desteklerinden, bizi tercih etmelerinden dolayı gerçekten OYAK yönetimine müteşekkiriz. OYAK'la bugün sadece KOVAN dönüşümü sözleşmesi imzalamıyoruz. Aynı zamanda iştiraki olan firmasıyla birlikte iş birliği protokolü imzalıyoruz. Onlar da bu ürünümüzü başka kurumlara kurmak için bizimle iş birliği yaparak çalışacaklar. Ben bu imzaların, bu niyetlerin beyan edilmesinin ve KOVAN'ın yaygınlaşmasının ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayimize ve sivil sektörlerimize de bu ürünün çok faydalı çözümler sunacağını düşünüyorum."

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