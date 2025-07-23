Japonya Başbakanı İşiba'dan ABD ile ilişkilerde "altın çağ" vurgusu
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğine işaret ederek Başkan Donald Trump ile beraber "altın çağ inşa edeceklerini" belirtti.
Ankara
İşiba, ABD ile ticaret anlaşmasının tamamlanmasının ardından konuya ilişkin X'teki hesabından paylaşımda bulundu.
ABD ve Japonya'nın her iki tarafın yararına olacak bir anlaşmaya imza attığına işaret eden İşiba, "muazzam liderliği" için Trump'a teşekkür etti.
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İşiba, "Başkan (Trump) ile birlikte Japonya ve ABD için yeni bir Altın Çağ inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Japonya'ya yüzde 24 tarife getirileceğini belirtmişti.
Bu ay Japonya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 tarife uygulanacağını kaydetmişti.
Trump, dün ise Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.