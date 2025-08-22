ABD'li görgü tanığı, ABD'li personelin Gazze'deki yardım noktalarında sivillere ateş açtığını iddia etti
ABD'li görgü tanığı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki yardım noktalarında sivil halkı hedef alanlar arasında İsrail ordusunun yanı sıra GHF'de görev alan ABD'li taşeron güvenlik personelinin de bulunduğunu öne sürdü.
Kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Mike" ismini kullanan gizli tanık, CBS News'e yaptığı açıklamada, bir Amerikan lojistik şirketi tarafından İsrail'de yardım kamyonu sürmesi için işe alındığını ve ardından ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfında (GHF) bünyesinde çalışmaya başladığını söyledi.
Mike, bölgedeki Filistinlilerin gıda yardımı alabilmek için yardım noktalarının açılışından saatler önce toplandıklarını anlatarak, "daha önce hiçbir kalabalığın bu kadar çaresiz davrandığını görmediğini" ifade etti.
Çalışmaya başladıktan iki ya da üç gün sonra sivil halkın hedef alındığını fark ettiğini söyleyen Mike, İsrail ordusunun yanı sıra ABD'li taşeron güvenlik görevlilerinin de yardım almak için toplanan Filistinlilere ateş açtığını iddia ederek, o anları gizlice kayda aldığını belirtti.
CBS News, Mike'ın sivil halkın hedef alındığı anları kaydettiği gizli çekim videolarda ateş eden kişilerin görünmediğini, ancak çalışma programının ve cep telefonunda bulunan verilerin onun Gazze'de bulunduğunu söylediği tarih ve saatleri doğruladığını aktardı.
Mike, videoda kaydedilen ateş seslerinin uyarı ateşi olup olmadığı sorusuna ise "Hayır, bu rastgele ateşti." yanıtını verdi.
ABD'li taşeron güvenlik görevlilerinin nişancılıklarını kanıtlamak için vurdukları kuşlardan söz ettiklerini belirten Mike, "Sık sık kaç kişiyi öldürdükleriyle ve hayvan vurup vurmadıklarıyla övünüyorlardı." dedi.
Mike, görevlilerin kendisine yardım noktasının etrafındaki insan ve hayvan kalıntılarını temizleme görevi verdiğini de söyledi.
Öte yandan, GHF, taşeronların sivillere ateş açmadığını, hiçbir yardım noktasında ya da yakınında ateş edilme sonucu ölüm olmadığını ve hiçbir zaman sahipsiz cesetlerle karşılaşmadıklarını savundu.
İsrail ordusu da Filistinli sivillere kasıtlı ateş açıldığı yönündeki iddiaları reddediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, GHF'nin faaliyete başlamasından bu yana çok sayıda Filistinli, İsrail ordusu ve yabancı askeri taşeronlar tarafından yardım noktalarında ya da çevresinde vurularak öldürüldüğü düşünülüyor.