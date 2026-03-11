Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çalıyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik "Henüz bitirmedik" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırılarda bu ülkenin askeri kapasitesini büyük oranda ortadan kaldırdıklarını savunarak "İran’ı daha önce tarihte hiçbir ülkeyi olmadığı kadar sert şekilde vurduk ancak henüz bitirmedik." dedi.

Hakan Çopur  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik "Henüz bitirmedik" mesajı

Washington

ABD Başkanı Trump, Kentucky ve Ohio eyaletlerini ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

İran'a yönelik saldırılarının kendileri açısından şu ana dek "çok başarılı" gittiğini ifade eden Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu.

İran saldırılarının ne zaman sona erebileceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Trump, "İran'ı daha önce tarihte hiçbir ülkeyi olmadığı kadar sert şekilde vurduk ancak henüz bitirmedik." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın son açıklamasında dile getirdiği "İran'da vuracak pek bir yer kalmadı, istediğim zaman savaşı bitiririm" şeklindeki açıklamasının ardından henüz İran'a saldırıları tamamlamadıklarını ifade etmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı, "(İran) Donanmalarını, hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, radarlarını ve liderlerini kaybettiler. İstesek fazlasını yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Mücteba Hamaney'in görevde kalması durumunda ABD'nin zafer ilan edip etmeyeceği sorusuna ise Trump, "Bu soruya yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD'nin İran'daki okul saldırısına ilişkin Pentagon raporu

Öte yandan Trump, İran'da bir okula düzenlenen Tomahawk saldırısının ABD ordusu tarafından "yanlışlıkla" gerçekleştirildiği yönündeki ön rapora ilişkin soruyu ise "Şu an rapor hakkında bilgim yok." sözleriyle geçiştirdi.

Diğer yandan ABD Başkanı, İran'la yürüttükleri "savaş" sürecinde İspanya'nın kendilerine hiç yardımcı olmadığını söyleyerek, bu ülkeyle ticari ilişkileri kesebilecekleri uyarısını yineledi.

Trump ayrıca, Lübnan ile ilgili bir soruya, "Lübnan'ı ve halkını seviyoruz ancak Hizbullah'tan kurtulmamız lazım." yanıtını verdi.

