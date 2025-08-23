Dolar
Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu

Washington

Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip." ifadelerini kullandı.

"Tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktardı.

Trump, Intel'in ABD hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD hükümetinin Intel'de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, "Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma." dedi.

Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlattı.

Başkan Trump, "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimlerine kapıyı aralaması da sorulan Trump, "Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı." yanıtını verdi.

Öte yandan Kanada'nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Trump, Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini, Kanada'ya karşı iyi olmak istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
